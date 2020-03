Sorrento. Rientro di parenti e compaesani marittimi. In 300 da aiutare e abbracciare

Riceviamo e pubblichiamo da Sorrento.

Buongiorno,

vs tramite vorrei ribadire un’urgente problematica che, in qualche modo considerando le circostanze deve essere gestito e, messo alla via.

1) Dalle tante navi che hanno fermato e che stanno fermando in giro per il mondo, vengono sbarcati i marittimi, gli viene fornito un biglietto aereo, 90% dei casi quando in aeroporto il volo/i viene cancellato e, le persone abbandonate ! Non per colpe degli armatori sia chiaro ma, sapendo

che si stanno verificando queste situazioni, sarebbe opportuno che, di raggruppare quando possibile i marittimi, organizzare quando è possibile, voli charter , in modo da far confluire tutti quando piu’ vicino possibili alle loro destinazioni finali. Altra soluzione a questo punto per evitare che sostino nei vari aeroporti in giro per il mondo rischiando tanto….sarebbe piu’ salutare tenerli fermi a bordo !!?? In quale modo si fà, è importante che siano assistiti da un ufficio equipaggio 24/h.

2) Per tutti i ns cari che rientrano da fuori zona, incluso naturalmente i marittimi , che le istituzioni, amministrazioni e, se possibile assistiti anche dalle Msc (considerando che quasi ogni famiglia ha un marittimo… ) procedessero a requisire / usare delle strutture alberghiere in modo che, all’arrivo/rientro in penisola , loro possono essere ospitati in queste strutture, assistiti e controllati meglio , altrimenti si mette a rischio l’intero territorio della penisola e, saremo sempre al punto ZERO, cioè partiremo sempre dal giorno zero man mano che rientrano familiari e amici in modo non del tutto controllato a100%.

Sperando che anche voi alla redazione condividete il mio punto di vista e, in qualche modo se non ancora fatto / considerato, di sottoporlo alle varie parti. Grazie e buon lavoro – Tonino

Caro Tonino noi di Positanonews non solo condividiamo il tuo punto di vista, sono in 300 circa ( trecento ) che devono rientrare in queste condizioni. E’ un problema che la comunità non può ignorare. Sono tanti piccoli grandi “eroi” nel loro quotidiano lavoro sui mari del mondo, lontani dalla loro terra e dai loro affetti. Da Massa Lubrense a Vico Equense a tutta la Penisola sorrentina dovremmo essere pronti ad accoglierli. E’ un momento difficile, per il Coronavirus Covid – 19 che non deve spaventarci. Farli tornare in sicurezza, metterli in quarantena, ricongiungerli con la loro terra e i loro affetti, pensare anche al dopo, che sarà molto problematico per dir poco, e poi ringraziarli per quello che fanno ed abbracciarli

Michele Cinque direttore@positanonews.it