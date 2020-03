Sorrento. Dopo quello della spesa, attivo anche il servizio di consegna a domicilio di farmaci e presidi dell’Asl

Sorrento. E’ stato attivato il servizio di consegna a domicilio di farmaci, presidi, alimenti ed altro materiale sanitario per pazienti in assistenza domiciliare, distribuiti dalla Farmacia dell’Asl. Il servizio sarà effettuato dal Nucleo di Protezione Civile, ha attivato il servizio. Per prenotare la consegna, prevista nei giorni di giovedì e venerdì, basterà telefonare al numero della Protezione Civile 0818074433 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.

Il sindaco Giuseppe Cuomo ha così commentato l’iniziativa: “Dopo quello della spesa domiciliare, questo servizio andrà incontro alle esigenze di quanti sono impossibilitati, a causa dell’emergenza coronavirus, a rifornirsi di materiali presso la Farmacia dell’Asl. Un impegno quotidiano, quello dell’amministrazione comunale, dei volontari della Protezione Civile e della Croce Bianca, che prosegue senza sosta”.