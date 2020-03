Sorrento. Quattro persone in isolamento all’ospedale in attesa del tampone

Nell’ospedale sorrentino ricoverati in isolamento altre persone, in attesa dell’esito del tampone, quattro persone in ansia per il risultato medico scientifico.

I ricoverati nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 marzo, con febbre alta e probabili sintomi di Coronavirus. Un primo caso a Santa Lucia, ricoverato da giorni un uomo, le cui condizioni sono stazionarie. Una signora in sub intensiva (prima della rianimazione) in attesa di eventuali sviluppi e probabile trattamento in altra struttura dedicata al Covid.

L’attesa del famoso esito del tampone fa sorgere ansia e mille domande.

Il risultato dall’ospedale Cotugno di Napoli, tarda ad arrivare e crea apprensioni ed allarmi fra i parenti e tutte le persone. I cittadini sorrentini hanno paura del contagio e sono rispettosi delle disposizioni regionali. Molta tensione per coloro che hanno avuto contatto con i presunti contagiati.

Lo strillo della Penisola, giornale del territorio del collega Gaetano Milone, parla di altri casi di isolamento. Riportiamo la riflessione giornalistica del direttore.

Intanto dal territorio della penisola sorrentina ( da Vico Equense a Massa Lubrense) Giungono notizie non certo rassicuranti sulle persone in quarantena (più di cento), i cui risultati positivi ed il successivo ricovero nell’ospedale San Leonardo, in transito e, successivamente all’ospedale di Boscotrecase, vengono spesso tenuti all’oscuro per evitare allarmismi.

Ma ciò che più preoccupa i cittadini della costiera è l’onda di ritorno dei marittimi imbarcati sulle navi della Msc rientranti nei porti italiani e pronti a far ritorno in quarantena fra i loro cari. Una situazione da non sottovalutare per il rischio – come la storia ci insegna – di contagio per le famiglie considerato che il Covid 19 ha invaso il mondo intero e sono milioni i portatori sani (oggi novelli ed inconsapevoli untori) in circolazione.