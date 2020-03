Sorrento, progetto “ex Apreamare”: a giugno il Consiglio di Stato si pronuncerà

Ci sarà da aspettare il mese di giugno per sapere l’esito della battaglia legale che ruota attorno all’housing sociale di Sorrento, il progetto che vede in prima linea l’ex Apreamare (ora Am Marine) e gli ambientalisti, ovviamente con motivazioni differenti.

Come noto, il progetto inizialmente consisteva nella realizzazione di circa 50 appartamenti grazie al Piano casa nella zona del rione Santa Lucia. Il piano di Aldebaran ideato dall’ingegnere Antonio Elefante prevedeva l’abbattimento del fabbricato su 5 livelli con l’edificazione di un complesso dotato di 56 appartamenti, di cui 19 da vendere con la formula dell’housing sociale come d’altronde è avvenuto a Sant’Agnello.

Il Tar, però, fermò la realizzazione di questo progetto, con l’“Am Marine” che ha deciso poi di rivolgersi al Consiglio di Stato per far valere le proprie ragioni. Secondo il Tar il progetto di Elefante non era conforme al piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina, considerando che la zona interessata è attualmente adibita alle attività industriali. Difatti, queste furono le parole del Tar: “Un simile intervento edilizio è incompatibile con la destinazione impressa dal PUT, alla zona D1, non potendo essere questo identificato come un mero intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso”.

Come rivelato dai colleghi di Metropolis, la sentenza ci dovrebbe essere a giugno. Insomma, potrebbe essere scritta la parola fine sulla vicenda già da quest’estate.