Sorrento, il presidente del Consiglio Comunale Di Prisco: “Dobbiamo essere coesi per la nostra città”

L’Italia intera è in un momento tra i più particolari della sua storia e così ognuno sta cercando di fare il possibile per superarlo. Fatto sta che, almeno per ora, sono confermate le elezioni comunali in diverse città italiane. Tra queste figura anche Sorrento. Il presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, in tal senso, ha voluto lanciare un chiaro messaggio, rivolto in primis ai politici e ai canditati, ve lo proponiamo di seguito.

“A seguito dell’intervento in tv del Presidente del Consiglio Conte che ha esteso a zona protetta tutta Italia, con la presente voglio lanciare un appello a tutti i candidati e aspiranti per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Sorrento ad avere un un atteggiamento consono allo stato di gravità delle cose.

La situazione è grave e solo un clima di serenità e di coesione nell’affrontare questa problematica tutti insieme e ciascuno per la sua parte può aiutarci per il futuro. La nostra nazione e la nostra amata città sono composte da tante persone serie e laboriose. Ora è giunto il momento della coesione nell’interesse della nostra città e della nazione! Evitiamo di parlare di argomenti futili ma della sostanza e dei passi congiunti che dobbiamo percorrere”.