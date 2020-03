Sorrento. Il post virale di Rossella Savarese su ambulanza “Non è coronavirus”. Caccia alle streghe in Penisola Sorrentina

Sorrento ( Napoli ) . Un post virale, molto intelligente e pertinente, ha messo a tacitare tutte le male lingue, ci ha pensato Rossella Savarese a chiarire sulla presenza dell’ambulanza che aveva fatto pensare a un caso di Coronavirus

“Volevo informare tutti che il soggetto in questione NON È un caso di Coronavirus.

Essendo un mio vicino di casa, noi condomini ci siamo ben informati per sapere se fosse un caso Covid19 in quanto, se lo fosse stato, avremmo dovuto seguire tutti la prassi richiesta. È stato chiamato il pronto soccorso per un problema suo personale e i soccorritori sono OBBLIGATI ad indossare l’uniforme anticontagio anche nel caso in cui qualcuno si rompe la testa.

Nessuno può nascondere niente perché ci sono in gioco la vita delle persone.

La penisola è piccola e una tale foto non può far altro che allarmare e far impaurire la popolazione per NIENTE.

Continuiamo a stare a casa come stiamo facendo e non allarmiamo nessuno fino a quando non ci sono fonti sicure”

C’è una vera e propria caccia alle streghe psicotica in Penisola sorrentina ( ma non solo, in Campania, in Italia, è un momento particolare per tutti , ndr ). Da una parte si punta il fucile su chi si vede passeggiare troppo col cane, o chi fa qualche passo in più, le denunce partono prima dai social network , in particolare facebook. Dall’altra si cerca l’untore, il contagiato, una vera e propria caccia alle streghe su chi viene dal Nord o comunque da fuori, in attesa del primo caso che, per la legge dei grandi numeri, non può non esserci. E così a Positanonews arriva la segnalazione di Nerano, Sant’Agnello , Vico Equense e cosi via. Brava Rossella, figlia di imprenditori illuminati che non perdono l’equilibrio e il buon senso in questi momenti di confusione generalizzato.