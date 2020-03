Sorrento / Piano / Sant’Agnello. Pollio, Netto e Treesse “Rispetto delle regole e nessun assembramento. Primi a contingentare gli ingressi”

In una situazione così critica e di forte emergenza l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è rincorrere le persone per bloccare le Fake News.

Le voci che sono girate in merito ai nostri store, Netto Santa Lucia e Pollio Sorrento,

SONO FALSE!

I nostri dipendenti sono ogni giorno in prima fila ad assistere i clienti e a garantire il giusto servizio, e possiamo affermare che sono dotati di ogni tipo di materiale di protezione per prevenire il contagio (mascherine, guanti, distanza di sicurezza). Oltre che esser stati tra i primi a contingentare gli ingressi per evitare assembramenti, abbiamo provveduto alla totale sanificazione di tutti gli ambienti dei locali e degli impianti di ventilazione.

Noi ce la stiamo mettendo tutta. Ma il grosso spetta a voi…

Fare la spesa, al momento, deve essere una necessità e evitare situazioni che creino panico lo è altrettanto.

Non sappiamo da chi sia partita questa errata, infondata e di cattivo gusto informazione, ma possiamo assicurare che provvederemo a denunciare l’accaduto.

La Direzione

In effetti, come documentato da Positanonews, la linea di supermercati in Penisola sorrentina si è da subito organizzata con mascherine e per contingentare gli ingressi. Le persone si fanno entrare in numero contingentato e gli altri devono rimanere fuori .Il rispetto delle regole è massimo e attento.