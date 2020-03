Sorrento e Penisola, avviata una raccolta fondi per l’Ospedale e i bisognosi

L’emergenza coronavirus sta richiedendo uno sforzo immane per sconfiggere questo male, che sta colpendo tutti, indistintamente. In Penisola Sorrentina, a Sorrento, è stata avviata una raccolta fondi dal commendatore Gaetano Mastellone, utilizzando la piattaforma online di crowdfunding gofundme.com, adoperata per iniziative simili come l’Ospedale Cotugno di Napoli oppure per supportare l’Ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello.

Questa iniziativa è volta a sostenere con l’acquisto di attrezzature mediche l’Ospedale di Sorrento per il Covid-19 e a supportare economicamente le persone bisognose: “l’Ospedale di Sorrento da noi Cittadini merita attenzione anche perché non è in ottime condizioni, abbiamo però un team di Medici e Infermieri Top. Facciamo lavorare meglio, lavorano per Noi – spiega Mastellone – Anche nella nostra Città ci sono tanti che soffrono. Dobbiamo aiutarli. Io Gaetano Mastellone, semplice Cittadino, ho raccolto l’appello di tanti Amici per organizzare una Raccolta Fondi. Sarò garante per Tutti Voi.”

La raccolta fondi è stata avviata con l’accordo dell’Assessore alle Politiche Sociali del comune di Sorrento, Federico Cuomo e di Mario Gargiulo. Anche il sindaco della Città del Tasso Giuseppe Cuomo ha accolto con favore questa iniziativa sociale. Quanti intendono quindi parteciparvi, possono fare una donazione (a partire da € 5) cliccando su questo link.