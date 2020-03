Sorrento. Partito il tampone per il Cotugno, tra cinque ore i risultati

Sospetto caso di coronavirus a Sorrento. Intorno alle 13.00 è partito il tampone per il Cotugno ed i risultati arriveranno tra circa cinque ore. Siamo ottimisti: in città si può stare tranquillamente e senza problemi e la paziente, una spagnola che viene da Milano, è isolata. Come già si è verificato in occasioni precedenti, potrebbe trattarsi anche in questo caso di un falso allarme.

La notizia è stata lanciata dall’ANSA, e Positanonews è l’unica testata giornalistica che, anche se aveva la notizia da prima, ha aspettato di capire cosa stesse succedendo ed è andata sul posto, a Sorrento, per documentare la situazione. In effetti non c’è la possibilità di avvicinarsi all’Ospedale, ma il sindaco ci ha informati che solamente il Pronto Soccorso non è attualmente accessibile. Per il resto, a Sorrento si può andare tranquillamente.

Vi aggiorneremo in tempo reale sui risultati, che arriveranno questo tardo pomeriggio.