Sorrento. Natale De Gregorio “Chiudere tutto come ha fatto Massa illegittimo, non facciamo caccia alle streghe”

Sorrento. Un intervento che fa riflettere quello di Natale De Gregorio sotto il post di Mario Gargiulo ” Quelli che dicono “chiudere tutto” sono gli stessi che sono per strada a prendere il sole senza motivazioni di necessità. Cominciamo prima a guardare i nostri comportamenti, senza sputare odio a caso. Io credo che l’ordinanza che chiude i B&B di Massa sia illegittima, perchè va contro i decreti regionali e nazionali. così, si sta facendo una caccia alle streghe sui turisti (ce ne sono in giro? io ne vedo zero), senza guardare ognuno a casa propria. Non ci sto a questo tipo di approccio e non mi piacciono le amministrazioni che assecondano questi approcci. Questo è tutto. tutto chiuso non dipende da decisione comunale, ma nazionale. poi, per rendere operativa questa ordinanza, bisogna provvedere a controllare tutto il territorio? Abbiamo le risorse per farlo? Le forze di polizia sono impegnate costantemente nel controllare il territorio. Non conta la buona volontà, conta far funzionare le misure che si mettono in campo. Sempre con stima contraccambiata, spero di essermi spiegato: no misure populiste e non applicabili, si misure semplici ma fatte bene.” La discussione è aperta fra Massa Lubrense che chiude le attività extralberghiere, Meta i lavori edili, Capri che caccia tutti lavoratori non residenti, come pure il divieto di passeggiare imposto dal Governatore della Regione Campania De Luca, a supportare Natale De Gregorio il parere del famoso Costituzionalista Lucarelli. In effetti , da giurista, possiamo dire che i limiti alle libertà costituzionalmente garantite possono essere imposte, e anche questo con limiti che verranno verificati successivamente, solo dal Governo . Dunque sono misure probabilmente in zona “grigia” queste dei sindaci e della Regione, ovviamente questo è il momento di #staretuttiacasa essere compatti e solidali, ma sicuramente non si può reprimere il senso critico e la libertà di parola e di stampa, infatti i giornalisti , anche in queste circostanze, possono e devono fare il loro lavoro. Non farsi trascinare da populismi, da derive pericolose, rispettare le regole , come tutti, ma attenzione a farsi trascinare dalle masse acritiche come diceva Le Bon. Bene Natale De Gregorio, mente pensante e lucida, rispetto delle regole deve andare a braccetto con il buon senso e il rispetto anche dei diritti costituzionali e delle forme. Bisogna attenersi ai Decreti di Conte e del Commissario , i sindaci e le regioni rischiano comunque di andare oltre al limite loro consentito, ovviamente in questo momento di crisi diciamo fortemente di rispettare tutte le norme, sia quelle Governative, che quelle dei sindaci, che finchè non sono impugnate sono valide, bisogna ottemperare in questo momento di crisi, dunque tutte le disposizioni dei sindaci vanno seguite in questo particolare momento sopratutto, poi, quando finirà l’emergenza Coronavirus si vedrà. Però occorre anche non perdere il raziocinio e la conoscenza del nostro diritto costituzionale ed amministrativo e non si possono criticare i primi cittadini che non hanno preso provvedimenti che avrebbe dovuto legalmente prender il Governo. Non perdiamo mai la ragione e l’umanità come ha rilevato Natale De Gregorio, che abbiamo conosciuto nel suo impegno a Sant’Agnello, intanto restiamo a casa.