Sorrento. Morto uomo di Massa Lubrense fra i tre sottoposti a controlli per coronavirus, veniva dalla Thailandia. Ma non si sanno le cause La notizia scritta dal noto giornalista Gaetano Milone su sito Lo Strillo della Penisola e riportato prima da altri siti sta creando preoccupazione, prima di pubblicarla Positanonews ha saputo che non si sanno le cause del decesso e che non vi sono i risultati del tampone per cui non è detto che l’uomo sia positivo

Stando a quanto riporta Gaetano Milone ci sarebbero due sospetti casi di Covid-19 ricoverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, mentre ad un anziano deceduto per sospetta polmonite era stato fatto anche il tampone per il Coronavirus presso il presidio sanitario De Luca e Rossano di Vico Equense e si attende l’esito del test.

L’uomo, un 74enne, rientrava da un viaggio di piacere in Thailandia insieme a due amici ed ha accusato problemi respiratori mentre in macchina era in prossimità di Vico Equense. Ricoverato al De Luca e Rossano gli è stata diagnosticata una presunta polmonite e contemporaneamente praticato l’esame del tampone che è stato poi inviato a Napoli per le verifiche.

Le condizioni del paziente si sono aggravate nella prima mattinata di oggi, tanto che è stato trasferito a Sorrento per essere sottoposto a Tac, ma poco dopo essere arrivato è deceduto. La salma attualmente si trova nella sala mortuaria dell’ospedale in attesa della risposta degli esami del tampone ed eventualmente effettuare le profilassi del caso. Per ora sono stati sanificati i due reparti dove l’uomo è transitato: il pronto soccorso del De Luca e Rossano e la Radiologia del Santa Maria della Misericordia.

Intanto ad oltre 24 ore dal ricovero nell’apposita tenda allestita dalla Protezione Civile all’ingresso dell’ospedale di Sorrento di due presunti ammalati di Covid-19 sale la tensione per i lunghissimi tempi di attesa dei risultati del tampone che nel caso di altri ricoveri renderebbe la situazione critica ed insostenibile.