Sorrento. Morte fra i tre sottoposti a tampone. Vincenzo Iaccarino “Nessun caso positivo al Coronavirus accertato, aspettiamo i risultati” . Positanonews ha sentito il sindaco Vincenzo Iaccarino sul caso di un decesso di un uomo di Massalubrense proveniente dalla Thailandia che si era sottoposto al tampone insieme ad altre due persone “Le cose stanno così come descritte, aspettiamo i risultati dei tamponi dall’ospedale Cotugno di Napoli. Vi informeremo, intanto niente allarmismo e rimanete a casa” . Ricordiamo che per i tamponi ci vogliono anche quattro o cinque giorni per i risultati viste le tante richieste in Campania.