Sorrento. Il messaggio del sindaco Giuseppe Cuomo sulla situazione economica e sul futuro occupazionale

Riportiamo il comunicato del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo.

“Sono giorni difficili, e non solo per l’isolamento e lo stravolgimento della nostra quotidianità.

Sale la preoccupazione di tanti per il futuro occupazionale.

Lo avevamo annunciato e lo ribadiamo oggi: stiamo lavorando sul bilancio di previsione, sia sulle entrate che sulle uscite, e sulla riduzione e sul taglio delle tasse comunali, lì dove ci è consentito.

Fino al 30 aprile non c’è nessun versamento previsto, da parte dei cittadini e delle imprese, a favore delle casse comunali.

La tassa di occupazione del suolo pubblico sarà sospesa fino a quando non usciremo definitivamente dall’emergenza coronavirus.

Per fine aprile avremo trovato soluzioni, per andare incontro alle richieste di aiuto di quanti si troveranno in grave difficoltà economica per la crisi generale prevista”.