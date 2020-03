Sorrento / Massa Lubrense. Tampone negativo al Coronavirus Covid19 dell’uomo deceduto , non c’è nessun caso in Penisola sorrentina . Ricordiamo che anche gli altri due erano risultati negativi al tampone. Proprio oggi abbiamo postato una intervista al direttore sanitario Lombardi con la Statua di Sant’Antonino.

Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Iaccarino di Piano di Sorrento

Il tampone del paziente deceduto all’Ospedale di Sorrento è risultato negativo

Mi è stato comunicato dal direttore generale dellAzienda Ospedaliera dei Colli

Condoglianze alla famiglia

RESTATE A CASA NON MOLLIAMO

RISPETTIAMO LE ORDINANZE

CE LA FAREMO MA SIAMO APPENA ALL’INIZIO

UN PLAUSO A I MIEI COLLEGHI MEDICI AGLI INFERMIERI AGLI OSS AGLI AUSILIARI AI VIGILANTES

AL DIRETTORE SANITARIO

DEGLI OSPEDALI RIUNITI DELLA PENISOLA SORRENTINA PER IL GRANDE LAVORO CHE INSIEME STIAMO FACENDO PER LA NOSTRA COMUNITÀ CON SPIRITO DI SACRIFICIO ED ABNEGAZIONE

VI ABBRACCIO TUTTI

Ed il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balduccelli

È con sollievo che comunico che anche il tampone eseguito sul nostro concittadino deceduto di ritorno dalla Thailandia è risultato negativo.

Da parte mia rinnovo le più sentite condoglianze alla famiglia!

Invito tutti a non divulgare notizie non certe in questo momento di particolare difficoltà per tutti.

Continuiamo a rispettare le regole, a restare a casa e #AndràTuttoBene!

Distanti fisicamente ma uniti nella lotta a questo nemico invisibile!!!

Anche il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo lo comunica sulla sua bacheca

Mi hanno appena comunicato che anche il terzo tampone effettuato all’ospedale di Sorrento è negativo.

Una buona notizia, ma non abbassiamo la guardia.

