Sorrento. Mario Gargiulo “Fiero delle forze dell’ordine e della stragrande maggioranza dei sorrentini”

Sorrento civile e rispettosa. Al di là di alcuni casi episodici la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana rispetta in maniera maggiore, anche al confronto di altre zone della Campania, le regole imposte per il contenimento del Coronavirus Covid19. Ecco il post del candidato sindaco, per le elezioni che ci saranno oramai a ottobre, Mario Gargiulo

“Questo non è il momento per mettere davanti il business, è chiaro a tutti, ma c’è ancora una piccolissima parte di noi che fa finta di non capire. Verrà il momento di tutelare il lavoro, e lì dovremo essere uniti più che mai.

Chiudere il paese ai soli residenti è stata un’idea di cui si è discusso, ma prima di fare una proposta serve verificarne la fattibilità, perché non ci piace mettere in campo idee demagogiche in momenti difficili come questo, rischierebbero solo di alimentare le paure.

Chiudere Sorrento ai soli residenti non è possibile, sarebbe incostituzionale e contro le direttive di Governo e Regione.

Ciò non toglie che possiamo e #dobbiamo intensificare i controlli sul territorio.

Il Sindaco Cuomo lo sta già facendo, affidandosi a maggiori controlli nei punti di accesso al comune.

Permettetemi di ringraziare chi quei controlli li fa: Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, PS, che con professionalità, gentilezza e spirito di sacrificio stanno affrontando questa emergenza. Ma voglio ringraziare anche la stragrande maggioranza dei Sorrentini che si stanno comportando in maniera esemplare.

Sono fiero di noi, siamo il territorio più accogliente del mondo e continueremo a esserlo dopo l’emergenza, perché è più forte di ogni cosa, è nel nostro DNA.”