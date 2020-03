Sorrento. Mario Gargiulo ci parla delle condizioni del fratello Albino, positivo al Covid-19: “Questo virus somiglia ad un giro sulle montagne russe”

Sorrento. Mario Gargiulo ci aggiorna sulle condizioni del fratello Albino che, ricordiamo, è risultato positivo al Coronavirus. Albino sta bene ed è ovviamente a casa in isolamento. Anche suo fratello Mario, non contagiato, è in autoquarantena e sta bene. Ecco le parole di Mario:

«Albino stamattina mi ha detto che avere questo virus somiglia tanto a fare un giro sulle montagne russe. Funziona così, alti e bassi, mattinate in cui sembra tutto a posto e notti difficili in cui bisogna combatterlo con tutte le proprie energie. Per fortuna oggi è “nu juorno buono”, sta bene e siamo riusciti a sentirci in videochiamata insieme a tutta la famiglia. Gli stiamo vicino così, h24.

In questi giorni complicati si è creata una rete fortissima tra noi, parenti delle persone purtroppo contagiate, e i farmacisti della Penisola Sorrentina. La solidarietà è più forte di tutto quando esiste una comunità così compatta: ci sentiamo 2-3 volte al giorno, e gli angeli delle farmacie si stanno facendo in quattro per procurare i farmaci che possono alleviare un po’ i sintomi. Mi sento di ringraziarvi con tutto il cuore, voi e i medici che continuano a lottare, siete delle forze della natura.

Mi tengo in contatto anche con le persone che sono in attesa del responso del tampone. È difficile, le condizioni spesso sono proibitive, ma vi chiedo un ultimo piccolo sforzo. Io resto a piena disposizione per tutto quello che è possibile con i miei mezzi e i miei contatti. Restiamo uniti, perché uniti ce la faremo.

Forza ragazzi, forza Albino, ti abbracciamo forte, tutti.

Un fratello è colui che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno.»