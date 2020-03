Sorrento, Marco Fiorentino: “Uniti possiamo superare questa sfida durissima”

Anche Marco Fiorentino ha voluto lanciare un messaggio alla sua Sorrento in questo momento così delicato.

“La nostra città, come tutto il Paese, sta attraversando una sfida davvero durissima ma sono certo che uniti possiamo farcela -ha dichiarato Fiorentino – Sorrento tornerà a sorridere”.

Nei giorni scorsi, lo stesso Fiorentino aveva dichiarato in merito: “L’emergenza coronavirus ci coinvolge tutti personalmente. Oggi più che mai quello che serve è il senso di responsabilità. Auspico che tutti i soggetti istituzionali e imprenditoriali siano coinvolti con le forze sociali per varare un programma di sostegno e di rilancio dell’immagine turistica di Sorrento e in questo senso il Comune è chiamato a fare la propria parte senza ulteriori indugi”.