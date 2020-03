Sorrento. Mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione per un guasto improvviso. Ecco dove

Sorrento. La Gori ha diffuso un comunicato con il quale rende noto che, a causa del verificarsi di un guasto improvviso, sono attualmente in corso mancanze d’acqua ed abbassamenti di pressione. Il disagio dalle ore 18:00 alle 20:30 di oggi, martedì 3 marzo 2020, interessa le seguenti zone del comune di Sorrento: Via Pomicino, Via Brecciani e tutte le traverse.