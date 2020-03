Sorrento. Di Lorenzo in giro per le strade del centro

Sorrento. Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato avvistato a Sorrento, in giro per le strade del centro cittadino, dopo aver segnato il gol che ha garantito la vittoria degli azzurri contro il Torino. Molti sono stati i tifosi che lo hanno incrociato, approfittando della situazione per scattare dei selfie con una delle rivelazioni del campionato di Serie A.

Il difensore, inoltre, si è goduto il meritato riposto, prima di riprendere gli allenamenti, seduto ai tavoli del Bar Syrenuse, in Piazza Tasso.