Sorrento. L’iniziativa della Libreria Tasso: “Un libro sospeso”. Ogni giorno, fino a quando la situazione di emergenza verrà superata e si tornerà finalmente alla normalità, su una panchina di Piazza Lauro, di fronte alla libreria, sono lasciati dei libri per i cittadini che vogliono usufruirne. La bellissima iniziativa si chiama “Un libro sospeso”, per questo tempo sospeso: «Un piccolissimo gesto per dirvi che ci mancate!»