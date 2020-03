Sorrento. L’esperta : “Test veloci per il COVID-19 ottimo supporto, ma non può essere proposto a tutti”

Sorrento. “Test veloci ottimo supporto, ma non può essere proposto a tutti” . Sentiamo una esperta sul campo sui test veloci del Coronavirus Covid-19 ” Il test che vogliono effettuare in campania è un ottimo supporto ma non può essere proposto a tutti perché non ha l attendibilità del attuale test e potrebbe dare falsi positivi o falsi negativi in persone con diabete e malattie auto immuni io ci ho fatto la tesi” . E’ un modo per velocizzare le diagnosi “Capisco perfettamente che non è possibile per il momento particolare che viviamo effettuare test a tutti perché il test diagnostico che attualmente è più usato è il migliore, basato sulla tecnica della pcr (polimerase change reaction) è un test costoso è veloce non come quelli basati sulla ricerca di anticorpi specifici… Attualmente è il test per eccellenza perché si evita di aspettare i cosìdetti 15 giorni del periodo di incubazione necessari affinché il nostro organismo dia una risposta e firmi gli anticorpi. Nel caso del test in pcr che stanno utilizzando si fa a cercare direttamente il genoma virale (RNA o DNA) e quindi è più rapido in grado di dare una risposta già nei primi giorni di contagio ma non solo perché è anche il più affidabile cercando direttamente tracce del genoma virale non ricerca anticorpi specifici. I test con la ricerca di anticorpi specifici possono dare reazioni false a volte (falsi positivi o negativi) scatenati da alcune interferenze come malattie auto immuni o altro. Attualmente i test per la ricerca di anticorpi sono molto più sensibili e precisi ma il test per eccellenza rimane quello delle pcr che ovviamente ha i suoi costi e i suoi tempi. In ogni caso è da premiare la regione Campania che si è munita di più di 1000 test per la ricerca di anticorpi specifici ma nel effettuare il test, personalmente, escluderei alcune categorie di persone ma credo che gli esperti abbiano già considerato questo discorso.” In Corea del Sud questo sistema ha dato ottimi risultati ” Bisogna escludere alcune categorie di persone che potrebbero dare reazioni falsate Al test che vogliono usare sulla massa. test con la ricerca anticorpale davano 20 anni fa il 40% di falsi positivi e negativi, oggi tale percentuale si è sicuramente ridotta di molto, ma Io escluderei diabetici innanzitutto e persone con patologie autoimmuni” Quando usciremo dal Coronavirus , la cura scoperta a Napoli che ne pensi? “Si deve aspettare il vaccino e ci vogliono almeno sei mesi, per la cura scoperta a Napoli è efficace sulla polmonite che è la principale patologia del coronavirus e libera importanti posti letto. E’ essenziale rimanere a casa per evitare il contagio, credo che la linea del presidente De Luca in Campania sia da condividere, ma va rispettata”