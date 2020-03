Sorrento, per l’emergenza coronavirus, Paolo Esposito chiede al Sindaco Cuomo la istituzione di una Unità di crisi.

Per il Consigliere di Opposizione, non è sufficiente rivolgere inviti ai cittadini c’è urgente bisogno di istituire presidi delle forse dell’ordine e sanitari su tutti gli accessi alla nostra città

Sorrento – “Dopo i recenti provvedimenti governativi e della Regione Campania per superare l’emergenza da Covid -19, e visto la gravvissima crisi sanitaria , sociale ed economica che sta mettendo in ginocchio la Città, si chiede la istituzione di una unità di Crisi per governare senza alcuna distinzione di ruoli questa fase delicatissima per l’intera comunità.”così il Consigliere di Opposizione, Paolo Esposito in una nota inviata al Sindaco Giuseppe Cuomo e tra l’altro al Consiglio e alla Giunta Comunale. – “Caro Sindaco non è sufficiente rivolgere inviti ai cittadini c’è urgente bisogno di istituire presidi delle forse dell’ordine e sanitari su tutti gli accessi alla nostra città” – dichiara inoltre Esposito –“I sorrentini stanno facendo fino in fondo il proprio dovere, come sempre. Spero che anche lei si adoperi al riguardo per una forte azione preventiva rivolta ad evitare il peggio. Senza polemica ma con forza le rinnovo la richiesta dell istituzione di una unità di crisi – conclude Paolo Esposito. – 15 marzo 2020 – salvatorecaccaviello