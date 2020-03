Sorrento. Le moto “Furbinentreffen” sfileranno senza assembramento. Un grazie da Positanonews, una sfilata che da gioia . Nessun assembramento, come per disposizioni ministeriali, oramai c’è un corto circuito , da una parte la Regione Campania consente un concorsone con centinaia di persone dal Nord , poi qualcuno si preoccupava per un moto raduno, con ignobili fake news, e post deliranti. Niente assembramento , ma una moto sfilata. Bella, colorata e gioiosa. Ecco il tempestivo comunicato degli organizzatori , un grazie da Positanonews

In relazione allo svolgimento della edizione 2020 del “Furbinentreffen” in Penisola Sorrentina, si ritiene utile precisare che, trattandosi di un evento sportivo che si svolge in spazi aperti, riservato ai soli iscritti, e che non prevede né alcun assembramento nè alcun contatto fra i partecipanti, rientra nelle previsioni del comma c) dell’art. 1 del DPCM del 04/03/2020.

Ciononostante, per massima cautela e senso civico, abbiamo comunque deciso di cancellare il tradizionale ritrovo della domenica in Piazza a Sorrento.

Al tempo stesso, in stretta collaborazione con i nostri partner e fornitori, ci siamo attivati per riconoscere un cospicuo rimborso delle spese già sostenute a quegli iscritti che, in ragione delle incertezze contingenti, hanno infine – pur a malincuore – deciso di rinunciare a parteciparvi. Per gli amici in arrivo, abbiamo invece ulteriormente potenziato tutti i protocolli igienico-sanitari prescritti dal Ministero della Salute.

Il “Furbinentreffen” ha una lunga storia di calorosa ospitalità e di reciproca amicizia fra la Penisola Sorrentina e le migliaia di motociclisti provenienti da tutta Italia che in 20 anni vi hanno partecipato; siamo ben certi che ne scriveremo insieme molte altre nuove belle pagine.