Sorrento. Pubblichiamo un nuovo video dell’Avv. Luigi Alfano nel quale spiega in modo chiaro ai cittadini le ulteriori precisazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispetto all’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020. Viene chiarito, infatti, che le attività sportive, ludiche o ricreative all’aperto o in luoghi chiusi o aperti al pubblico non sono compatibili con il contenuto dell’ordinanza in oggetto. E non è consentito in locali pubblici o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni a fini ricreativi o sportivi oppure feste. L’invito è sempre quello di usare il buonsenso e restare a casa in questo periodo di forte emergenza.