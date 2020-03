Sorrento. L’avvocato Luigi Alfano ci fornisce delle preziose informazioni riguardo l‘autocertificazione per gli spostamenti e le novità introdotte dalla circolare del prefetto Gabrielli. Dopo le disposizioni ministeriali che disciplinavano l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti si è aggiunta la circolare del Capo della Polizia che obbliga i cittadini a dichiarare se sono positivi o in quarantena. L’avvocato Luigi Alfano spiega tutto nel dettaglio in modo chiaro ed esaustivo.