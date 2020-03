Sorrento. Pubblichiamo il video dell’Avv. Luigi Alfano nel quale il professionista sottolinea la sua decisione di restare a casa in questo momento di estrema difficoltà rispettando le normative dettate dal Governo per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. L’Avv. Alfano, con la competenza e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono, fornisce al contempo delle indicazioni importanti per coloro che hanno necessità di uscire dalla propria abitazione chiarendo anche il corretto utilizzo dei moduli di autocertificazione. Ascoltiamo con attenzione le sue parole che in questo momento ci aiutano a fare chiarezza sui comportamenti da tenere per il rispetto della nostra salute e di quella degli altri e cogliamo l’occasione per ringraziarlo del suo prezioso contributo.