Sorrento, lavori al Vallone dei Mulini: scatta il sequestro! Pontecorvo: “Sono sereno” – ESCLUSIVA

Arriva la notizia clamorosa. Il Vallone dei Mulini, a Sorrento, è stato posto sotto sequestro. C’è stato un blitz questa mattina da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e i lavori sono stati bloccati. Ricordiamo che, dopo l’acquisto dell’antichissimo mulino da parte di una società privata, erano stati avviati lavori di riedificazione, i quali erano stati contestati dal WWF in primis.

Quest’ultimo sottolineò come: “L’area abbia un’enorme importanza dal punto di vista paesaggistico, storico e naturalistico, per la presenza di essenze botaniche rare favorite dall’ombreggiamento e dall’umidità del sito”. Il vallone dei Mulini appare attualmente praticamente del tutto ricoperto di vegetazione.

Abbiamo ascoltato Mariano Pontecorvo, proprietario dell’area: “Sono tranquillo – ha dichiarato – Ora sono chiuso in casa per l’emergenza Coronavirus, ho dei problemi al sistema immunitario e devo stare maggiormente attento. Come detto sono sereno: era già un mesetto che controllavano con dei tecnici e ora è stato disposto il sequestro. I lavori, però, li avevo già bloccati io ieri. Non ho ancora presentato tutta la documentazione, ma ovviamente è tutto in regola”.

Questo il commento del WWF: “Avevamo ragione noi! Ancora integro, per ora, il costone tufaceo con la lussureggiante flora endemica. Peccato che del “vecchio rudere” riconquistato dalla vegetazione resta, ormai, solo un romantico ricordo. Salvi gli spettacolari e affascinanti esemplari monumentali di Quercus ilex censiti dal WW”.