Sorrento, l’appello di Rosario Fiorentino e Paolo Esposito: “Urgono provvedimenti per gli imprenditori locali”

Sorrento. Un messaggio importante lanciato da Rosario Fiorentino e il consigliere comunale Paolo Esposito, in un momento così delicato.

“E’ un momento difficile per l’Italia intera, non solo per Sorrento”.

Fiorentino: “Leggo su alcuni giornali di Penisola Sorrentina in ginocchio, Sorrento che sta collassando. Difronte questi scenari credo che il ruolo del Governo debba concentrarsi intorno alle aziende che hanno lavoratori in forza possano beneficiare della cassa integrazione e bisogna prevedere alcuni accorgimenti per quanto riguarda la Naspi.

A Sorrento c’è bisogno di un provvedimento straordinario per esonerare gli operatori del turismo e dei servizi, esonerando la tassa sui rifiuti. Servono provvedimenti immediati per gli imprenditori”.

Esposito: “Sui giornali si legge che il Comune sta lavorando, il Sindaco ha parlato di diverse prenotazioni annullate e questo è vero. Anche io sto affrontando problemi nel mio ristorante, ma la mia preoccupazione, dopo aver sentito le parole del sindaco, è il fatto che non vi sia un sostegno per le attività che stanno lavorando poco o niente.

Abbiamo bisogno di sostegno del Comune: continuando così, non ce la facciamo. Si dura massimo un altro mese senza aiuto dell’amministrazione. Tutti i miei sforzi per rimanere aperto tutto l’anno non viene ricompensata.

Viviamo solo di turismo e questa è una situazione molto grave”.