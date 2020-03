Sorrento. L’appello di Attardi: “Sospensione dei pagamenti per sei mesi”. Il sindaco Cuomo rassicura

L’appello della confocommercio Sorrento parte da Natalino Attardi, che chiede la sospensione di tutti i pagamenti per almeno sei mesi, vista la crisi innegabile del turismo nella costa di Sorrento con fatturati in notevole calo.

“In questi giorni – spiega Attardi – ricevo molte telefonate per sapere se i commercianti devono pagare il suolo pubblico anche stando chiusi. Iniziano anche a informarsi sull’esistenza di leggi per la sospensione di affitti, prestiti, mutui o fidi bancari. In molti, infatti, durante l’inverno hanno fatto grossi investimenti per l’acquisto di merci, rinnovo locali ed anche per l’avvio di nuove attività. Ora non potendo aprire per lavorare e, quindi, incassare, si trovano in grosse difficoltà”.

Alcune rassicurazioni giungono dal primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo: “Stiamo lavorando sul bilancio di previsione sia sulle entrate che sulle uscite, e sulla riduzione e sul taglio delle tasse comunali, lì dove ci è consentito. Fino al 30 aprile non c’è nessun versamento previsto, da parte dei cittadini e delle imprese, a favore delle casse comunali. La tassa di occupazione del suolo pubblico sarà sospesa fino a quando non usciremo definitivamente dall’emergenza. Per fine aprile avremo trovato soluzioni, – conclude – per andare incontro alle richieste di aiuto di quanti si troveranno in difficoltà”.