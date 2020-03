Sorrento. Ladri derubano un negozio in Via Capo: crisi coronavirus o soltanto delinquenti?

Sorrento. Il titolare di un negozio in Via Capo scrive a Positanonews per denunciare un furto avvenuto nella sua attività commerciale.

Non siamo a conoscenza degli avvenimenti né del valore della merce sottratta, ma una cosa è certa, come dice anche il titolare dell’attività non è mai accaduto nulla di simile in 25 anni.

Un episodio spiacevole, ma sorgono alcuni dubbi: il gesto è riconducibile ad una crisi da coronavirus o semplici ladri e delinquenti?