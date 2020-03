Sorrento. La testimonianza di Adriana D’Agostino “Nella tenda con sospetti di Coronavirus Covid 19 e ho freddo, voglio uscire da qui “

Sorrento. Lo sfogo di Adriana D’Agostino che riceviamo e pubblichiamo. Si trova nella tenda pre triage dell’Ospedale con altri presunti casi di Coronavirus Covid 19 come ci riferisce e riportiamo

“Chiedo aiuto a tutti e non vi auguro nemmeno per un secondo di trascorrere questi momenti , ma aiutatemi devo uscire da questa tenda altrimenti muoio….. dopo 8 giorni di febbre e cura antibiotica , seguita telefonicamente …. mi consigliano un tampone , dove resto in attesa cinque giorni, nessuno viene …. In contatto con il responsabile Asl 3 ….. fino a ieri mattina dove per un forte dolore alle spalle svengo ….. capisco tutto , capisco i tempi ma dopo una notte al freddo… io mi trovo con quattro presunti covid ….. cosa chiedo di andar via subito dalla tenda qui muoio …… fa freddo ….. fatemi uscire sindaco ti invito a vedere i tuoi cittadini vieni …… fammi uscire a casa mi metto in isolamento, una semplice febbre qui dentro diventa virus 🦠……. fatemi uscire ….. ho un anziano che respira a fatica sta lì lì ed io il suo respiro mi fa impazzire…. l’ho già vissuto con i miei genitori …… fatemi uscire …….ma riuscite a capire lo stato psicologico ci state ammazzando …… devo uscire subito …….”

Lo sfogo di Adriana è anche una testimonianza. Il protocollo, che è sempre rispettato con professionalità dai medici e dagli infermieri, che ringraziamo sempre perchè rischiano la vita ogni giorno in questo periodo di emergenza, prevede che non bisogna andare in ospedale ma stare a casa e chiamare il medico . Quindi, ripetiamolo, non si deve andare in ospedale in nessun modo. L’esperienza traumatica , ma probabilmente inevitabile, di Chiara, lo documenta. Gli infermieri devono entrare rigorosamente bardati e stare quanto più distaccati dai presunti casi di Covid dal quale devono tutelarsi in tutti i modi. Raccogliamo la sua testimonianza e appello di aiuto, sperando che si risolva presto la sua situazione che non dipende dall’ospedale di Sorrento ma dai lunghi tempi del Cotugno di Napoli nel dare i risultati dei tamponi. Lunghi tempi dovuti dai numerosi tamponi richiesti in Campania.

Non sappiamo altro a parte lo sfogo di Chiara, alla quale auguriamo di uscire al più presto da questa situazione. Bisogna restate a casa e se avete sintomi non andate assolutamente mai in ospedale ma chiamate il medico curante e il Dipartimento in caso di tamponi. Questa situazione è ancora nulla rispetto a quello che succede a Bergamo e sta cominciando a succedere qui da noi, li sono ammassati a decine se non centinaia, fra malati, sospetti e morti che vengono portati via. Auspichiamo che Chiara vada via al più presto da li e questo appello speriamo che serva a fare presto per lei e serva di monito a chi non ha ancora capito che da casa non deve uscire e in ospedale non deve andare.

Siamo in un momento di rallentamento del virus, per fortuna, ma ci saranno ancora settimane dure. Tutto andrà bene, auguri ad Adriana e grazie per il lavoro che fate a medici e personale paramedico.