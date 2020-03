Sorrento. La sfida di Ciccio Gargiulo “Un confronto con gli aspiranti sindaco”

Sorrento. Con un post sul profilo pubblico di Facebook Ciccio Gargiulo lancia la sfida ai candidati sindaco Massimo Coppola, Marco Fiorentino e Mario Gargiulo ed eventualmente gli altri da definire ( M5S, PD ).

La corsa è ancora molta lunga e le insidie lungo il percorso sono numerose. Ma ce la faremo: ci riprenderemo Sorrento! Chi mi conosce e consce la mia storia personale, sa bene che io ho un brutto vizio: non abbandono mai le cose a metà. E voglio rassicurare i colleghi che si sono presentati alla carica di sindaco di Sorrento, o intendono farlo: io, il movimento che mi onoro di rappresentare, gli uomini e le donne che amano la loro città, siamo e saremo in prima fila, non solo fino al giorno delle elezioni, ma anche oltre. Come, d’altronde, ho e abbiamo sempre fatto. La storia e le battaglie che abbiamo portato avanti, parlano per noi. Colgo anche l’occasione per invitare, non appena la campagna elettorale sarà iniziata ufficialmente, gli aspiranti sindaco a un confronto in pubblica piazza, sul passato e sul futuro di Sorrento. Io salirò sul palco armato di idee, documenti, determinazione e trasparenza. Vedremo se gli altri potranno fare lo stesso. Vedremo chi di dovere come, e a chi scaricherà le colpe di un fallimento amministrativo colossale che ha portato Sorrento alla paralisi totale. Vedremo come i responsabili dello sfascio di Sorrento, che hanno amministrato il Comune per decenni, si presenteranno al giudizio degli elettori. I soliti noti tentano disperatamente di restare attaccati alla poltrona rinfrescandosi il trucco, ma noi non glielo permetteremo. Li smaschereremo. Noi rappresentiamo l’unica e sola novità nel panorama politico sorrentino. Amici e amiche, restiamo uniti… Insieme ci riprenderemo Sorrento.