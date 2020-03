Sorrento. La precisazione del sindaco Giuseppe Cuomo sulla foto del gruppo di turisti a Marina Grande

Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo diffonde una precisazione sulla foto che nelle ultime ore circola in rete e che ritrae un gruppo di turisti sulla spiaggia di Marina Grande.

“Sui social e su alcuni giornali online e blog circola una foto che ritrae un gruppo di turisti sulla spiaggia di Marina Grande. Su segnalazione di cittadini, giustamente contrariati abbiamo effettuato controlli ed accertato che erano ospiti in partenza, chiusi da giorni in un hotel di Marina Grande – nel pieno rispetto, dunque, della normativa di contrasto al coronavirus – che stavano aspettando una navetta che li ha poi condotti all’aeroporto di Capodichino per rientrare nei loro Paesi”.