Sorrento. Ivan Gargiulo (PD): “Il sindaco Cuomo non può far parte del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Sorrento”

E’ quanto dichiara, con carte alla mano, il Consigliere di Opposizione Ivan Gargiulo che invita il Primo cittadino a dimettersi.

Sorrento – “Il Sindaco Cuomo non può far parte del CdA di Fondazione Sorrento” – ha dichiarato il Consigliere di Opposizione Ivan Gargiulo (Pd) che da tempo ha portato la questione in Consiglio Comunale. “Lo sostenevo da tempo e, adesso, lo conferma anche il Ministero dell’Interno – continua in un comunicato,Gargiulo – Il Sindaco è’ incompatibile sia in relazione all’art. 63 comma 1 n.1 TUEL (salvo ritenere, ma sarebbe ridicolo, che il Comune non sia in grado di orientare/influenzare gli indirizzi gestionali della Fondazione), sia in relazione al comma 1 n.2 dello stesso articolo (per la gestione del servizio info point). Se è persona seria dovrebbe rassegnare immediatamente le dimissioni: da Sindaco o da amministratore della Fondazione. Il Dipartimento che ha reso il parere, infatti, è lo stesso che si è pronunciato sulla questione di Marco Fiorentino. Allora se ne riconobbe l’autorevolezza e si agì di conseguenza, oggi mi aspetto che accada la stessa cosa. I pareri non si utilizzano solo quando fanno comodo! Allego, per chi fosse interessato, nota della Segretaria Comunale del 06.08.19, mia nota del 28.08.19, istanza trasmessa dalla Segretaria Comunale in data 17.09.2019 e parere reso dal Ministero dell’Interno (le sottolineature visibili in quest’ultimo documento non sono le mie,- conclude Ivan Gargiulo – mi è stato inviato così dagli uffici comunali).– 03 marzo 2020