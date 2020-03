Sorrento, Incontri Internazionali di Cinema in standby: sospesi Premi De Sica

A seguito delle recenti disposizioni governative e della grave emergenza sanitaria che coinvolge l’intero Paese, Comune di Sorrento e Cineventi annunciano che la 42ma edizione 2020 degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, prevista dal 15 al 19 aprile, e la cerimonia di assegnazione dei Premi De Sica, in programma sabato 18 aprile, sono sospesi.

La manifestazione, organizzata da Cineventi, promossa dal Comune di Sorrento con il sostegno della Regione Campania, del MiBACT e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, verrà quindi riprogrammata in un periodo in cui le condizioni lo permetteranno.