Sorrento. Incidente al Capo verso Massa, serve una rotatoria

Pochi minuti dopo la mezzanotte, ancora un incidente a Sorrento in via Capo, in prossimità del trivio che conduce a Massa Lubrense da una parte e a Sant’Agata dall’altra. Questa volta coinvolti una Renault rossa ed uno scooter. Quanto ancora dovranno aspettare i sorrentini prima che alcuni ciuchi capiscano che è indispensabile fare una rotatoria?