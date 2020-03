Sorrento, gli autisti soccorritori in prima linea contro il coronavirus

Gli autisti soccorritori sono un’altra categoria che insieme a medici e personale sanitario, combatte in prima linea in questa emergenza coronavirus. Gli autisti di Campania Emergenza, che a Sorrento svolgono il servizio del 118, sono anche infatti coloro che giungono con ambulanze e mezzi di soccorso, per prestare aiuto a chi si trova in difficoltà.

Su tutto il territorio nazionale, indistintamente da Nord a Sud, gli autisti soccorritori sono coordinati quotidianamente dalle centrali operative verso tantissimi interventi, registrando un vero bollettino di guerra.

Mai come oggi, queste figure sono fondamentali e preziose, garantendo assistenza a tutti noi, insieme al personale medico.

Gli autisti soccorritori fanno quindi appello al buon senso delle persone, chiedendo fare molta attenzione quando gli operatori al telefono vengono informati dei sintomi delle persone e dei loro cari, sulla presenza di febbre, tosse e difficoltà respiratorie: dichiarate questi sintomi, in modo che chi vi soccorrerà , indosserà gli appositi dispositivi di protezione. Solo rispettando le regole tutti insieme, andrà tutto bene!