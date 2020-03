Sorrento. Flora Beneduce “Situazione sotto controllo, nessun caso di coronavirus. Sono in allestimento tende pre-triage”

Sorrento ( Napoli ) . Sono in allestimento le tende pre-triage, che eviteranno a qualsiasi sospetto di coronavirus di poter entrare in ospedale e bloccare il pronto soccorso, come è successo oggi, creando di fatto un allarme inevitabile, lo riferisse Flora Beneduce “Vorrei tranquillizzare le comunità della Penisola Sorrentina perché da notizie in nostro possesso il tampone effettuato sulla cittadina sudamericana proveniente da Milano e recatasi all’ospedale di Sorrento ha dato esito negativo. Bisogna evitare allarmismi”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Sono in costante contatto con il direttore sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, il dottor Giuseppe Lombardi, che è in servizio dalla scorsa notte per garantire il massimo coordinamento tra i presidi di Vico e di Sorrento. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri che in questa come in tante altre emergenze che hanno toccato la Penisola Sorrentina non si sono risparmiati, sottoponendosi a turni massacranti, e si sono dimostrati, anche questa volta, preparati e professionali”, prosegue Beneduce.

“Il dottor Lombardi mi ha confermato che sono in allestimento tende per pre-triage negli ospedali della costiera per trattare adeguatamente eventuali casi di contagio ma per ora la situazione è sotto controllo e bisogna combattere ogni forma di allarmismo per evitare danni d’immagine e ricadute economiche negative a Sorrento e dintorni”, conclude l’esponente azzurro.