Sorrento entra nell’ANPR: da oggi sarà più facile il trasferimento di residenza

Il Comune di Sorrento è da oggi nelle rete dell’Anpr, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati centralizzata che consente di disporre immediatamente degli estremi necessari al rilascio di documenti anagrafici.

Numerosi i vantaggi per l’utenza, dal momento che l’utilizzo di una base nazionale consentirà la certificazione dei dati di un cittadino residente in altri Comuni italiani e la semplificazione di procedimenti come il trasferimento di residenza da un Comune ad un altro.

Base di numerosi servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva e assistenziale, l’Anpr subentra all’Ina, l’Indice Nazionale delle Anagrafi, all’Aire, l’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero nonché alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.

L’obiettivo è di fare confluire tutte le anagrafi comunali in un’unica infrastruttura telematica che diventerà il sistema di riferimento per l’intero Paese.

“Circa il 60 per cento dei Comuni italiani sono subentrati all’Anpr – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – Tra le piccole realtà, Sorrento si pone tra i primi Comuni ad essersi adeguato a questo importante strumento di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione. A regime, tutte le pubbliche amministrazioni potranno collegarsi ad un unico archivio e ciascun cittadino potrà richiedere i propri certificati anagrafici presso qualsiasi Comune”.