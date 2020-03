Sorrento. Emergenza Coronavirus: si cercano luoghi dove far trascorrere l’isolamento ai concittadini rientrati. Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo ha pubblicato un avviso tramite il quale richiede ai proprietari di hotel, appartamenti, case vacanze e B&b la disponibilità di farvi trascorrere i 14 giorni di isolamento domiciliare ai concittadini che rientrano in città.

“Stiamo cercando alloggi in hotel, appartamenti, case vacanze e b&b dove alloggiare nostri concittadini che rientrano a Sorrento, dove trascorrere i 14 giorni di isolamento domiciliare come previsto dalle nuove norme.

Una soluzione ottimale, che potrà evitare di mettere in quarantena intere famiglie, ma anche di aumentare le occasioni di contagio tra i componenti dello stesso nucleo familiare.

Per dare la disponibilità del proprio immobile, vi chiedo di telefonare dalle ore 9 alle 13, dal lunedì al venerdì al numero 0815335335 oppure al 3666486236.

Grazie della collaborazione”.