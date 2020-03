Sorrento. Emergenza Coronavirus, raccolta fondi. Massimo Coppola: “Dimostriamo che il cuore dei sorrentini è sempre grande”. Raccolta fondi allo scopo di dare un sostegno alimentare alle famiglie sorrentine bisognose danneggiate dalle conseguenze economiche del Coronavirus.

“La paura non ci deve fermare.

Per questo motivo vi invito a contribuire a questo splendido progetto per acquistare generi di prima necessità alimentari e farmaceutici da distribuire alle persone del nostro paese più bisognose e che a causa dell’emergenza Covid si trovano in condizioni economiche di difficoltà.

Dimostriamo che il cuore dei sorrentini è sempre grande!”