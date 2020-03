Sorrento-emergenza coronavirus, Massimo Coppola: “Restiamo uniti, visioni politiche non devono dividerci”

L’emergenza Coronavirus ha messo ovviamente in secondo piano le elezioni politiche che si dovrebbero tenere a maggio. A Sorrento, il candidato sindaco Massimo Coppola ha voluto dire la sua sulla situazione, sottolineando la necessità di rimanere uniti, a prescindere dal credo politico di appartenenza.

“In questi giorni alcuni sindaci del territorio hanno chiesto al Governo maggiore attenzione e sgravi fiscali per le attività turistiche, commerciali e per gli artigiani -ha scritto Coppola.

Sono contento che le nostre idee vengano usate per proporre di tutelare i lavoratori e le aziende. In questo momento non possiamo lasciare che la paura e le visioni politiche ci dividano. Dobbiamo fare in modo che la comunità sorrentina resti unita per il bene di tutti.

È altrettanto importante però che le autorità adottino tutti quei provvedimenti -anche restrittivi- finalizzati al contenimento della diffusione del virus.

La preoccupazione è tanta e dobbiamo fare tutti la nostra parte”.