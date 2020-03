Sorrento. Emergenza Coronavirus: la risposta di Atex all’appello del sindaco: “Si dia la precedenza alle strutture vuote”. In rappresentanza del Settore Extralberghiero abbiamo immediatamente risposto al seguente appello del Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo

” Stiamo cercando alloggi in hotel, appartamenti, case vacanze e b&b dove alloggiare nostri concittadini che rientrano a Sorrento, dove trascorrere i 14 giorni di isolamento domiciliare come previsto dalle nuove norme.

Prendiamo atto dell’appello del Sindaco Cuomo e come associazione del Settore Extralberghiero- Atex siamo a totale disposizione.

Abbiamo evidenziato però un aspetto.

Occorre dare precedenza a strutture Alberghiere vuote o strutture extralberghiere in costruzioni indipendenti, nelle quali non vivano altre persone ma vengano UNICAMENTE alloggiati questi concittadini.

La maggioranza delle strutture extralberghiere si trova in edifici e condomini per cui sarebbe rischiosissimo utilizzare queste camere/appartamenti.

Speriamo che la nostra indicazione venga tenuta in considerazione dal Comune di Sorrento

Sergio Fedele Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri