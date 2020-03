Sorrento. Due nuove giornate per la donazione del sangue

#Escosoloperdonare, due nuove giornate Avis e Comune di Sorrento per la donazione di sangue

Dopo il successo di adesioni del 20 marzo scorso, Avis e Comune di Sorrento hanno deciso di promuovere altre due giornate dedicate alla raccolta del sangue.

Venerdì 3 e 17 aprile, dalle ore 8 alle 15, due unità di raccolta mobile stazioneranno in piazza Tasso. Per prenotare è attivo il numero 0815335311.

In questo momento in cui l’attenzione è rivolta all’emergenza coronavirus, non si può dimenticare che ogni giorno ci sono migliaia di pazienti che hanno bisogno di trasfusioni. L’Avis sottolinea che le donazioni sono fatte in sicurezza, e le associazioni sono impegnate anche a garantire l’applicazione delle indicazioni fornite dal ministero della Salute per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti, e la dotazione di opportune protezioni per il personale.