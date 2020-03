Sorrento. Donazione del sangue in Piazza Tasso il 20 marzo, ecco come prenotarsi

In occasione della raccolta di sangue promossa da Avis e Comune di Sorrento, in programma in piazza Tasso, venerdì 20 marzo, dalle ore 8 alle 15, attraverso due unità mobili, si comunica che è attivo da oggi e fino a giovedì 19 marzo, dalle ore 9 alle 13, il numero 0815335335 al quale chiamare per inserirsi in una lista di prenotazione.