Sorrento. Da domani chiusura temporanea di via Rota

Sorrento. Chiusura temporanea di via Rota. Per consentire il prosieguo dei lavori sulla rete Gori, via Rota resterà chiusa alla circolazione veicolare nei giorni giovedì 5, venerdì 6, lunedì 9 e martedì 10 marzo. A partire da mercoledì 11, sarà istituito nuovamente il senso unico alternato. La conclusione dei lavori è prevista per il 18 marzo.