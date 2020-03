Sorrento. Il direttore sanitario dell’Ospedale Lombardi “Siamo sereni, rispettate le regole e andrà tutto bene”

Sorrento. Sentiamo il direttore sanitario dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia Giuseppe Lombardi (nella foto con Lello Pane e la statua del patrono della Città del Tasso Sant’Antonino , invocato anche contro la peste) Come state affrontando questa emergenza in Ospedale? “Siamo sereni, rispettate le regole e andrà tutto bene”. Avete quanto vi occorre per affrontare l’emergenza del Coronavirus Covid19? “Si, non ci manca nulla al momento” . Risultati sull’uomo di Massalubrense morto ? “Li stiamo aspettando dal Cotugno, ci vogliono alcuni giorni perchè sono tantissime le richieste” . In ogni caso si raccomanda calma e tranquillità per una situazione sotto controllo