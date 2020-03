Sorrento. Didattica a distanza all’Istituto San Paolo: più di 1100 studenti connessi

Il “San Paolo” di Sorrento ha raccolto con prontezza la sfida di attivare la didattica a distanza ed in pochi giorni, grazie al lavoro dei docenti del Team digitale, Enza Tammaro, Vincenzo Pentangelo, Antonino Pollio, Alberto De Angelis e Davide Bagnasco, ha organizzato la “Scuola Virtuale” dell’istituto, creando 54 ambienti virtuali grazie all’applicativo Google Meet.

Sono più di 1100 i nostri studenti che, a partire da oggi, collegandosi con i propri PC, tablet o cellulari, seguono con entusiasmo, da casa, le lezioni tenute dai loro docenti, secondo l’orario settimanale ed interagiscono come se fossero a scuola.

Tutti i docenti hanno lavorato sodo in questi giorni per essere pronti all’appuntamento con gli studenti; essi sanno che è una iniziativa sfidante, ma sono certi che la scelta di attivare questa modalità sincrona di didattica a distanza, fortemente voluta dalla DS prof.ssa Paola Cuomo, garantirà il più possibile continuità all’azione educativa e farà maturare negli studenti nuove forme di responsabilità e condivisione, oltre ad impedire che gli studenti, impegnati nelle aule virtuali, si “assembrino” nei tipici luoghi di ritrovo dei ragazzi.

Oltre a Google Meet, i docenti utilizzano altre applicazioni G. Suite (classroom, moduli, …) e attivano molteplici interventi che consentono scambio di informazioni e materiali multimediali. Tutti sono pronti ad ogni ulteriore futura iniziativa che favorirà la didattica a distanza, non sottovalutando le esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali.

Per l’Istituto San Paolo, che da anni lavora verso e per una didattica innovativa, organizzare la “SCUOLA VIRTUALE” è servito a valorizzare e dare un senso al lavoro svolto finora e, nel contempo, a contribuire fattivamente a fronteggiare il momento di emergenza che vive la scuola e l’intero Paese, limitando i pericoli del contagio e tutelando il diritto costituzionalmente garantito dell’istruzione.