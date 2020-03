Sorrento. Dialogo di Pontecorvo fra Coppola e Gargiulo, ipotesi Gaetano Milano? “No grazie” . Ci sono movimenti serali fra Mariano Pontecorvo e i due raggruppamenti da una parte Mario Gargiulo, appoggiato dalla maggioranza del sindaco uscente Cuomo, e dall’altra Massimo Coppola. Come mai? Pontecorvo non ha voluto rilasciare al momento interviste, ma una cosa è certa, non ha dichiarato ancora da che parte sta. Una delle ipotesi è quella che vorrebbe cercare un apparentamento fra i due, per evitare lo strazio del ballottaggio, che potrebbe favorire anche Marco Fiorentino, o cos? Qualcuno parla di ipotesi Gaetano Milano, un punto di “equilibrio”, dopo che ha espresso con saggezza i suoi punti sulla città “No grazie, sto lavorando alla Fondazione”, insomma dopo tanto sballottamento Milano non ci sta a essere messo più in mezzo. Intanto Ciccio Gargiulo cerca di allargare alla società civile il suo movimento anti sistema, mentre ci potrebbero essere sorprese nel Movimento Cinque Stelle