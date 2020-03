Sorrento. Denunciato il titolare di un bar: non rispettava l’ordinanza regionale per l’emergenza coronavirus

Sono molti i controlli che si stanno effettuando in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus, per assicurarsi che l’ordinanza regionale emessa del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, emessa il 6 marzo, venga rispettata. A tal proposito, proprio a Sorrento, il titolare di un bar è stato denunciato: circa sessanta avventori, infatti, erano assembrati in uno spazio molto ristretto, non rispettando la distanza di un metro l’uno dall’altro, mentre l’uomo somministrava loro bevande, contrastando completamente da quanto previsto dal governatore.